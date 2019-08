Overval op cafetaria aan Billitonstraat

De politie kreeg rond 22.30 uur een melding. Ze waren snel bij het pand aanwezig, maar de dader of daders waren toen al gevlucht.



Even later ging er een Burgernetmelding uit, waarin de politie opriep om uit te kijken naar een jongen van ongeveer 15 of 16 jaar met een dun postuur. De jongen droeg een zwarte jas met capuchon en een spijkerbroek. Hij zou ook een opvallende neus hebben. Vermoedelijk is de jongen gevlucht in de richting van de Atjehstraat.



Het is niet bekend of de jongen wel een buit heeft meegenomen. De politie start een onderzoek.



(Foto: Raymond Bos / RDB Producties)