Overval hostel Rademarkt; verdachten aangehouden

Een hostel aan de Rademarkt, tegenover het politiebureau, is woensdagochtend rond 06.00 uur overvallen. Volgens de politie werd een medewerker van het hostel door twee mannen bedreigd, waarna er een greep in de kassa werd gedaan.

De overvallers gingen er daarna vandoor.



Een van de twee verdachten meldde zich later op het politiebureau op de Rademarkt. De ander is later aangehouden in de omgeving van het hostel.



De twee zitten vast en worden vandaag nog gehoord.