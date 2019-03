Over zes jaar met de trein van Stad naar Stadskanaal

De provincie Groningen heeft hierover een akkoord bereikt met ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Museumspoorlijn STAR en treinvervoerder Arriva, zo is dinsdag bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat de eerste treinen in 2025 gaan rijden. De sneltrein stopt dan alleen in Hoogezand-Sappemeer en Veendam. Tussen Stadskanaal en Veendam gaan de treinen rijden over de bestaande museumspoorlijn STAR . En dat is uniek: het is voor het eerst dat een treinvervoerder en een museumspoorlijn op dezelfde dag gebruik maken van dezelfde dienstregeling.

'Ik ben erg blij dat het is gelukt om overeenstemming te krijgen. Toen ik vier jaar geleden aantrad, beschouwde ik het realiseren van deze treinverbinding als mijn belangrijkste doel. Het was namelijk lastig te realiseren, omdat het een complex project is met veel belanghebbenden', aldus de gedeputeerde. Volgens haar is de sociaal-economische betekenis van de komst van het spoor naar Stadskanaal 'ongelooflijk groot'.



Arriva



Ook directeur Hettinga van Arriva reageerde opgetogen. 'Het is geweldig dat het is gelukt. Er wordt al twaalf jaar over gesproken, en nu is het eindelijk gelukt. Ik geloof écht in deze lijn. Deze wordt een impuls voor de hele regio, net zoals de spoorverbinding naar Veendam dat is geworden', aldus de Arriva-directeur.

ChristenUnie heel blij



Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie: ‘Het is geweldig dat deze spoorlijn naar Stadskanaal er na jarenlang wachten eindelijk komt! Dit zorgt ervoor dat Stadskanaal en de regio Zuid-Oost Groningen beter bereikbaar worden. Dat is onmisbaar voor de toekomst van deze regio omdat het veel aantrekkelijker wordt om te wonen en te werken in Stadskanaal. Een student uit Stadskanaal vertelde dat hij straks met de trein twintig minuten sneller in Groningen is dan met de bus nu. Voor al die scholieren en studenten zoals hij, maar ook voor werkenden betekent dit enorme tijdwinst.’



De afgelopen jaren pleitte de ChristenUnie voor de reactivering van de oude spoorlijn naar Stadskanaal die nu alleen wordt gebruikt als museumspoorlijn. In het afgelopen jaar drong Stieneke van der Graaf meermaals bij de staatssecretaris aan op het opnieuw in gebruik nemen van deze verbinding. ‘Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat we blijven investeren in goede OV-verbindingen zodat plaatsen zoals Stadskanaal en regio’s als de Veenkoloniën goed bereikbaar blijven. Het is een goede stap van de provincie Groningen, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om via de activering van deze spoorlijn hieraan bij te dragen’, zegt Van der Graaf. ‘De volgende stap is dat deze verbinding wordt doorgetrokken naar Emmen en Twente door middel van de Nedersaksenlijn.’