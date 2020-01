Oudjaarsnacht Groningen: 37 slachtoffers met brandwonden naar Martiniziekenhuis

Bij het Brandwondencentrum in het Martiniziekenhuis in Groningen was het aanzienlijk drukker dan vorig jaar. Er werden afgelopen nacht 37 slachtoffers met brandwonden behandeld. Dat is meer dan de 27 patiënten die afgelopen jaar werden gezien. Op de Spoedeisende Hulp was het afgelopen nacht rustiger dan het voorgaande jaar, vooral doordat minder reguliere patiënten zich meldden. Er zijn 90 mensen gezien, vorig jaar waren dat er 150.

Op de Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis meldden zich vanaf 31 december 00.00 uur 90 mensen. Dit zijn veelal patiënten die zich normaal ook bij de Spoedeisende Hulp melden, ze meldden zich met uiteenlopende klachten zoals benauwdheid, pijn op de borst of hebben letsel zoals een heupbreuk.

Door het personeel van de Spoedeisende Hulp zijn vier personen gezien met vuurwerk-letsel. Dit ging vooral om letsel aan handen en aangezicht. Deze nacht is 1 patiënt opgenomen vanwege alcoholvergiftiging. Daarnaast zijn meerdere patiënten binnengekomen die onder invloed van alcohol of drugs waren, maar wat niet de directe aanleiding was voor het bezoek aan de Spoedeisende Hulp, aldus het Martiniziekenhuis.

Brandwondencentrum Groningen



In het Brandwondencentrum Groningen komen brandwondenslachtoffers uit heel noord en oost Nederland. Dit jaar werden in totaal 37 slachtoffers behandeld en/of kregen advies over hun brandwonden, waarvan 16 veroorzaakt door vuurwerk en 14 door carbid. Zeven slachtoffers werden behandeld nadat zij brandwonden opliepen door overige oorzaken, zoals brandende kaars, vreugdevuur of oliebollenbakken.

Van de behandelde patiënten waren 10 jonger dan 15 jaar. In totaal zijn 10 slachtoffers poliklinisch behandeld en 10 patiënten zijn opgenomen in het Brandwondencentrum. Daarnaast hebben artsen van het centrum 17 keer moeten adviseren over brandwonden gerelateerd aan vuurwerk. In vergelijking met voorgaande jaren is dat vaker.

Het Brandwondencentrum Groningen heeft specifieke kennis in huis, we zien dat dit steeds beter bekend is bij mensen. De afgelopen jaren heeft het ziekenhuis een actieve rol gespeeld in de BOCK campagne (de Bewust Oplettende Carbidknaller), ook hierdoor is de bekendheid van het centrum toegenomen.





Kindervuurwerk misleidend

Enkele slachtoffers raakten gewond door kindervuurwerk, zoals tolletjes, te gebruiken. Sonja Scholten, brandwondenarts in het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis waarschuwt voor kindervuurwerk, dat het hele jaar door in de schappen van de winkel ligt: ‘Elk jaar worden kinderen bij ons binnengebracht met diepe brandwonden veroorzaakt door kindervuurwerk zoals sterretjes en tolletjes. Ik hoor vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat ook kindervuurwerk gevaarlijk kan zijn. Als brandwondenarts wil ik benadrukken dat al het vuurwerk waar kruit in zit gevaarlijk kan zijn!’

Mist



Afgelopen nacht zijn nog enkele patiënten aangemeld maar vanwege de mist zijn zij niet gekomen. De verwachting is dat enkele hiervan in de loop van 1 januari toch nog in het Brandwondencentrum Groningen zullen worden gezien. Het Martini Ziekenhuis heeft bedden beschikbaar gesteld voor familieleden van patiënten en personeel die vanwege de mist niet naar huis konden gaan.

Foto: Archief GIC