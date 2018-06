Oud-hoofdkantoor Avebe blijkt omgebouwd tot wietfabriek

Het Hennepteam Noord-Nederland van de politie heeft maandagochtend een inval gedaan in het voormalige hoofdkwartier van aardappelzetmeelproducent Avebe in Foxhol. In het fabriekspand aan de Avebeweg werden duizenden wietplanten aangetroffen.

Het gebouw deed tot 2012 dienst als hoofdkantoor van Avebe. In dat jaar verhuisde het aardappelzetmeelconcern zijn hoofdkwartier naar de huidige locatie in Veendam en werd het pand in Foxhol verkocht.



Nadat bij de politie een aantal anonieme tips waren binnengekomen dat in het fabriekspand hennep werd geteeld, werd een onderzoek ingesteld. Daardoor groeide het vermoeden dat er een grote hennepkwekerij in het pand was gevestigd. Zo werd er bijzonder veel stroom verbruikt terwijl er geen zichtbare bedrijfsactiviteiten plaatsvonden. Ook werd duidelijk dat de eigenaar van het gebouw, een 50-jarige man uit Dedemsvaart, iedere maand voor duizenden euro’s aan huur ontving van van een 60-jarige man uit Burgum en een 54-jarige man uit Leeuwarden: een wel erg hoog huurtarief voor een op het oog leegstaand fabriekspand.



Bij de inval werden 5000 wietplanten aangetroffen . Een 37-jarige man uit Den Helder, een 38-jarige man uit Sint Jacobiparochie en een 47-jarige man uit Julianadorp werden op heterdaad aangehouden. De hennep en alle apparatuur werd in beslag genomen en vernietigd. Na de inval werden ook de mannen uit Dedemsvaart, Burgum en Leeuwarden aangehouden. Dit trio wordt ook verdacht van het telen van hennep.



De stroom voor de hennepkwekerij werd illegaal afgetapt. Netbeheerder Enexis heeft van deze diefstal dan ook aangifte gedaan en gaat proberen om de gemaakte kosten en de gestolen energie te verhalen op de verdachten.



Het onderzoeksteam heeft beslag gelegd op het pand, dat door de gemeente Midden-Groningen in ieder geval voor de komende maanden wordt gesloten. Het Openbaar Ministerie zal aan de rechter vragen om het verbeurd te laten verklaren, zodat de opbrengst van een eventuele verkoop naar de staatskas gaat.