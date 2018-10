Organisatie 4Mijl: kleed je luchtig

Weeronline.nl verwacht voor zondag volop zon, met name in de ochtend, en een temperatuur van 24 graden. Of het daarmee de warmste 4Mijl ooit wordt, durft Dijkstra niet te zeggen. “Het wordt prima loopweer.”



Toch doen de lopers er verstandig aan niet te warme kleding aan te trekken, zegt de organisatie. “Het zou niet de eerste keer zijn dat er bij de start in Haren behoorlijk wat kleding blijft liggen van deelnemers die zich op het laatste moment realiseren dat ze toch teveel aan hebben.”



Volgens de organisatie is er geen aanleiding op de route extra waterposten te plaatsen. Lopers kunnen ter hoogte van het Sterrenbos wat water drinken, en ook bij de finish op de Vismarkt wordt een waterpost ingericht.



Er doen zondag 22.000 lopers mee.