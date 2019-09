Optreden Green Day in Stadspark Groningen is enige concert in Nederland

Groningen maakt haar reputatie als popstad opnieuw helemaal waar nu het Amerikaanse punkrocktrio Green Day heeft besloten om het enige concert dat ze in juni tijdens een grote wereldtournee in Nederland geven in Groningen te houden.

Geen Day treedt namelijk zondag 14 juni volgend jaar, 2020, op in het Stadspark in Groningen. Het Groningse concert past in een tournee die begint in Parijs, vervolgend naar Groningen gaat, en daarna door naar Antwerpoen, Wenen. Londen, Glasgow en Dublin.

De wereldberoemde band was al eerder in Groningen. Mara dat was een het begin van de carrière van de band, rondom Billy Armstrong

Voorprogramma

In het voorprogramma staan optredens van de bands Weezer en Fall Out.