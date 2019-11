Opsporing verzocht besteedt aandacht aan zware mishandeling Steentilbrug: vijf tips

Een 47-jarige Groninger raakte die zondagochtend dusdanig zwaar gewond, dat hij nu nog steeds alleen maar vloeibaar voedsel kan eten. Het incident vond plaats nadat de man een avondje ging stappen. Hij bezocht Bar Players en café Warhol en liep rond 7.30 uur via een snackbar in de Oosterstraat door de Steentilstraat richting de Oosterhaven.



De mishandeling vond volgens een getuige plaats na een woordenwisseling met een onbekende man. Hij zag hoe de dader zijn rechter vuist balde en uithaalde. ,,Het was uit het niets een heel harde klap’’, zegt de getuige in het tv-programma. Het slachtoffer viel achterover en kwam met zijn hoofd op een harde rand van de brug terecht.



De dader vluchtte over de Steentilbrug richting de Oosterhaven. De politie schat dat de man ongeveer 30 jaar oud is. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur en is ongeveer 1,75 meter lang.



De portemonnee van het Groninger slachtoffer werd gestolen. Enkele uren na de mishandeling werd met zijn bankpas afgerekend bij een supermarkt aan het Damsterdiep, zo’n 250 meter verderop.



Het slachtoffer wordt vier maanden na de klap nog steeds behandeld voor het letsel dat hij opliep. Zijn kaak staat los, hij had een hersenschudding en meerdere breuken in het gezicht. De Groninger heeft moeite met lopen en zijn gehoor is aangetast.



De politie roept op om tips door te geven via de opsporingstiplijn (0800 6070) of via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000).