Opruimacties Groninger Noordkust opgeschort

De opruimacties aan de Groninger kust zijn opgeschort in verband met een naderende storm. Er is inmiddels een centraal informatiepunt over opruimacties in het leven geroepen op de website www.hethogeland.nl . Ook is er de hashtag #actiegroningernoordkust in het leven geroepen.

Tot woensdag 9 januari worden er geen opruimacties meer gehouden langs de Groninger Noordkust. Dat besluit is vanochtend genomen na overleg tussen de gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, het Groninger Landschap, zeehondencentrum Pieterburen en het Waterschap Noorderzijlvest. Met het oog op de komende storm is de veiligheid van vrijwilligers in het geding. Daarnaast is ook natuurbescherming in de kwetsbare kwelders van belang, voor behoud van flora en fauna.

Burgemeester Henk Jan Bolding en alle vertegenwoordigers van de andere betrokken organisaties zijn onder de indruk van de inzet van vrijwilligers. "Wat we zien is trots. Trots op ons landschap en ons werelderfgoed, de Waddenzee. Fantastisch hoeveel mensen geholpen hebben met opruimen. Desondanks is een pas op de plaats nodig". Coördinatie van opruimacties is volgens Bolding essentieel: "Sommige delen van het vervuilde gebied maken we met machines schoon, grote gevaartes.

Op die plekken is hulp van vrijwilligers gevaarlijk. Daarnaast hebben we geconstateerd dat de kwelders kletsnat zijn en dat je wegzakt als je niet oplet. Het is te gevaarlijk om hier zonder toezicht te gaan opruimen. Ook verstoren we met teveel bezoekers het kwetsbare vogelgebied. Daarom hebben we met elkaar geconcludeerd dat wij de opruimacties moeten coördineren. We wachten af wat de storm aan afval brengt, en komen woensdag met nieuwe informatie".

De gemeentelijke website, www.hethogeland.nl, is het centrale informatiepunt over opruimacties, net als het gemeentelijke twitteraccount en de Facebookpagina. Alle informatie over gecoördineerde opruimacties is ook vindbaar via hashtag #actiegroningernoordkust.