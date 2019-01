Opruimactie Groninger Waddendijk; vrijwilligers welkom

Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland steekt zaterdagmorgen ook de handen uit de mouwen om de Waddendijk tussen Noordpolderzijl en Westernieland te ontdoen van afval dat vrijkwam door het ongeluk met zeecontainers van de MSC Zoë. Hij doet dat naar verwachting met tientallen andere vrijwilligers. Bolding en de andere vrijwillige krachten beginnen de opruimactie morgen bij het vermaarde café ’t Zielhoes in Noordpolderzijl. De aanvang is om 10 uur.

De schoonmaakactie is een coproductie van de Zeehondencrèche in Pieterburen, het Waterschap Noorderzijlvest, de Veiligheidsregio Groningen en de gemeente Het Hogeland. De zeehondencrèche coördineert de inzet van vrijwilligers. Die kunnen zich daar ook melden. De actie heeft tot doel zes kilometer Waddendijk schoon te maken. Vanuit Noordpolderzijl wordt in westelijke richting naar Westernieland gewerkt.

“Hartverwarmend om te ervaren hoeveel mensen begaan zijn met het unieke Waddenlandschap. Ik reken op een grote opkomst, morgen. En natuurlijk ben ik van de partij. De ambtsketen laten we maar even voor wat die is. Laarzen en oude, warme kleren aan en de handen uit de mouwen. Ik heb er zin in!”, zegt Bolding.

De schoonmaakactie richt zich niet op de kwelders. De eigenaren van de kwelders hebben geconstateerd dat die al grotendeels zijn opgeruimd. Het opruimen van nog aanwezige granulaatkorrels wordt op een later moment gedaan door ervaren vrijwilligers en natuurgidsen. Voor niet-kenners van het gebied zijn kwelders verboden terrein; niet alleen uit veiligheidsoverwegingen, maar ook om de natuur in het kwetsbare gebied niet meer te verstoren dan nodig is.