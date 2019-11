Oprichter Friet van Piet overleden

Piet Agema, de oprichter van de bekende cafetaria Friet van Piet, is overleden. Piet Agema overleed afgelopen dinsdag en is 78 jaar geworden, zo blijkt uit een rouwadvertentie vrijdag in het Dagblad van het Noorden.

Piet Agema begon Friet van Piet in 1976, samen met zijn vrouw in De Oosterpoort. De zaak werd later overgenomen door zoon Marco die de cafetaria in 2017 weer van de hand deed. De naam ‘Friet van Piet’ bleef wel bestaan.



Agema wordt aankomende maandag in besloten kring gecremeerd.