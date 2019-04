Opnieuw legt ondernemer werk neer na bedreiging door anti-windmolenactivisten

Voor de tweede keer in korte tijd is een ondernemer gezwicht voor bedreigingen van anti-windmolenactivisten. Dieterman CV Grondverzet uit Westerlee heeft besloten een klus voor energietransporteur TenneT neer te leggen nadat er een dreigbrief was binnengekomen.

Het Oost-Groningse bedrijf werkte mee aan de voorbereidingen voor de bouw van een transformatorstation. Volgens anti-windmolenactivisten gaat het om voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het windmolenpark N33 bij Meeden, maar TenneT zegt dat het station daar niks mee te maken had. Een woordvoerder van het energietransportbedrijf verklaart tegenover RTV Noord dat het station wordt gebouwd om meer energie uit Duitsland te kunnen importeren.

In de dreigbrief, die in handen is van het Dagblad van het Noorden, krijgt de Dieterman CV 48 uur om zijn werkzaamheden te staken. Gebeurt dit niet dan ‘kunt u het geld wat u, over onze rug, daar verdient uitgeven aan beveiliging van u en uw onderneming’, aldus de afzender. Daarop besloot de directie gelijk alle werkzaamheden stil te leggen.

Eerder ontving ook ondernemer Ben Timmerman van Avitec Infra & Milieu uit Nieuw-Buinen een dreigbrief van anti-windmolenactivisten. Hij besloot daarop zijn bijdrage aan de bouw van het Windpark de Drentse Monden en Oostermoer stil te leggen.

Beide ondernemers hebben aangifte gedaan van bedreiging. De politie heeft de zaak in onderzoek en meldt dat na de eerste dreigbrief al vijftien tips zijn binnengekomen. Die worden momenteel nog geanalyseerd, aldus een verklaring op de website van de politie.