Opnieuw brand rondom Hoofdstation; auto in Davidstraat in vlammen op

In de nacht van woensdag op donderdag heeft er opnieuw brand gewoed rondom het Hoofdstation. Dit keer ging een auto in de Davidstraat in vlammen op. Het gebied rond het station wordt al langer geteisterd door branden.

De politie liet vorige week via Facebook nog weten onderzoek te doen naar tien branden die tussen 4 en 22 oktober hebben gewoed rondom het station. Daarbij ging het onder andere om brandende fietsen, bromfietsen en personenauto’s. Op 17 oktober was het ook al raak in de Davidstraat. Toen ging daar eveneens een auto in vlammen op.

De politie zoekt getuigen. Het kaartje laat zien op welke plekken rondom het station afgelopen weken brand heeft gewoed.