Openluchtmuseum Het Hoogeland 60 jaar; expositie over de scholen van vroeger in Groningen

Eén van de verborgen pareltjes op museum-gebied in de provincie Groningen is het Openluchtmuseum in Warffum. In dit Museum, een half uurtje rijden van Groningen, is van alles te zien over het Groningen in vroegere tijden. In het kader van het zestigjarig bestaan is er momenteel een boeiende tentoonstelling over de geschiedenis van het onderwijs in Groningen, van leesplankjes tot wandplaten.