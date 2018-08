Opbouw van Noorderzon start komende maandag

De bouwers beginnen meteen met het maken van de steigers voor de vijverpaviljoens. Op dinsdag wordt ook begonnen met de centrale kiosk. Volgende week donderdag worden de Romeo Tent en Spiegeltent neergezet.



Kaartverkoop

De kaartverkoop voor Noorderzon was al even van start gegaan via de website. Je kunt ook tot 18 augustus kaarten krijgen bij het Ticket- en Infocentrum in het VRIJDAG Theater aan de Noorderbuitensingel 11.



Kiosken in het Noorderplantsoen

In het Noorderplantsoen zijn tijdens het festival drie kiosken te vinden, de Centrale Kiosk, Kiosk Zuid en Kiosk Noord. Ook hier staan kaartverkopers klaar om vragen te beantwoorden en te adviseren over het programma. De Centrale Kiosk opent al op maandag 20 augustus om 12:30 uur, Kiosk Zuid en Kiosk Noord zijn alleen tijdens het festival open.



Over Noorderzon

Noorderzon is een combinatie van een internationaal podiumkunstenfestival en een groot zomerfeest met eten, drinken en gezelligheid voor zo’n 150.000 bezoekers. Het kloppende hart van het festival is het Noorderplantsoen. Voorstellingen vinden plaats in tenten of op buitenpodia in het Noorderplantsoen en op vele locaties en partnerpodia in de binnenstad van Groningen. De 28e editie van Noorderzon vindt plaats van donderdag 23 augustus tot en met zondag 2 september.