Onvrede over kwaliteit containerwoningen op Suikerunieterrein

Een groot deel van de tijdelijke containerwoningen op het Suikerunieterrein in Groningen, die deze week werden opgeleverd, verkeert niet in een al te beste staat. Veel van de bewoners, internationale studenten die geen vaste woonruimte konden vinden in de stad, klagen over een gebrekkige schoonmaak en tal van andere gebreken.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de containerwoningen voor het begin van dit studiejaar klaar zouden zijn. Dat werd al vrij snel uitgesteld naar 1 oktober. Later bleek ook dat die deadline niet gehaald zou worden. Toekomstige bewoners kregen de helft van de huur van oktober toen terug. Uiteindelijk zijn de containers maandag opgeleverd. De kwaliteit liet volgens de Studentenbond echter behoorlijk te wensen over.



Er is volgens bewoners onder meer sprake van beschadigingen, roestplekken, houtrot en een deel van de bewoners blijkt niet over warm water te beschikken. “Studenten moeten eerst schoonmaken voor ze de woning willen betrekken en gebreken moeten verholpen worden”, zo zegt Jolien Bruinewoud, voorzitter van de Groninger Studentenbond. “Sommige containers hebben kapotte boilers waardoor studenten geen warm water hebben. De containers hadden nooit in deze staat opgeleverd mogen worden.”



Eigenaar Rizoem geeft toe dat de aflevering niet optimaal was. Omdat het bedrijf studenten zo snel mogelijk in hun woning wilde laten, zou er onvoldoende tijd geweest zijn om afdoende schoon te maken en kleine, afrondende werkzaamheden te verrichten. Tegenover het Dagblad van het Noorden zegt Dick Janssen van Rizoem dat daarom de hele week onderhoudspersoneel aanwezig is om mankementen te repareren.



Foto enkel ter illlustratie