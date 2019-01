Ontwikkelingen rond Eelde volgen elkaar in hoog tempo op

Vanmorgen meldde het Dagblad van het Noorden dat de twee ondernemerscommissarissen van Groningen Airport Eelde, Karin Orsel en Frits Doddema, zijn opgestapt. Er zou sprake zijn van verschil van inzicht over de vraag hoe nu verder te gaan.

Via de website van RTV Noord laat gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) weten dat het nieuws van het opstappen van de commissarissen voor hem als 'een volslagen verrassing' komt en dat hij tekst en uitleg wil over het verschil van inzicht. Overigens verwondert hij zich ook over het feit dat de aandeelhouders door Eelde niet zijn geinformeerd over het nieuws dat vanmiddag naar buiten wordt gebracht.

Samenwerking met Schiphol?

Vorige week werd bekend dat Schiphol mogelijk nauwer wil gaan samenwerken met Groningen Airport Eelde. De grote topman van de landelijke luchthaven, Dick Benschop, liet dat maandag doorschemeren in zijn nieuwjaarstoespraak. Binnenkort is er een gesprek tussen de directies van Schiphol en Eelde.

Volgens Benschop is de Royal Schiphol Group meer dan Amsterdam Airport Schiphol. “We vormen een geheel met de luchthavens bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad”, zo zei hij. “We moeten ons als één geheel ontwikkelen. Een Nederlands luchtvaartsysteem waar ook Groningen Airport Eelde en Maastricht bij horen." Samenwerking is volgens Benschop nodig om de positie in Europa te handhaven.

Positief nieuws van vanmiddag?

Vanmiddag zal dan bekend worden wat het positieve nieuws is dat Eelde om half twee op een persconferentie hoopt te melden.

Het Groningse Stadsblog Sikkom denkt dat er mogelijk toch lijnverbindingen gehandhaafd kunnen worden op München en Kopenhagen. Volgens Sikkom zou AIS-airlines, een Nederlandse maatschappij uit Lelystad,de vluchten naar Kopenhagen over nemen. En luchtvaartbedriujf BMI uit Engeland zou op München gaan vliegen.