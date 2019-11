Ontwerp met vlonder bij Dudok wint publieksstemming

Het ontwerp, waarin een houten vlonder een belangrijke rol speelt, heeft uiteindelijk de meeste punten bij elkaar gehaald bij een verkiezing, waarbij zowel een vakjury als de inwoners van de Stad mochten meestemmen. Uiteindelijk gaven de Stadjers de doorslag, want zij stemden de afgelopen weken het meest op het ontwerp, dat bij de vakjury een tweede plaats behaalde.



Het college van burgemeester en wethouders neemt de uitslag over en dat betekent dat het architectenbureau nu een definitief ontwerp mak maken. Het is de bedoeling dat in 2021 wordt begonnen met de uitvoering van het plan.



8.000 stemmen

In totaal brachten meer dan 8.000 mensen hun stem uit. Het uiteindelijke winnende ontwerp kreeg 47 procent van de stemmen. De nummers twee en drie, LAOS/Vector-i en Korth Tielens/DS scoorden respectievelijk 36 en 17 procent van de stemmen. De publieksstemmen telden voor 25 procent mee.



Het oordeel van de vakjury woog zwaarder. Zij vonden het ontwerp van het Amsterdamse bureau Korth Tielens/DS beter, vlak voor het ontwerp van Marseille Buiten/IRIS, dat uiteindelijk toch genoeg punten kreeg om te winnen.



Houten vlonder

Volgens de vakjury onderscheidt het winnende ontwerp zich door de manier waarop een grote houten vlonder de beleving van het water versterkt. In het oorspronkelijke plan viel te lezen dat het gebouw van architect Dudok zou kunnen dienen als horecapunt. Het college van B&W hoopt dat Dudok aan het Diep straks uitgroeit tot een nieuwe openbare en vooral ook groene verblijfsplek, die de binnenstad met het Ebbingekwartier verbindt.