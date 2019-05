Ontvoerde Ewold Horn gedood bij ontsnappingspoging

Horn zou volgens RTV Noord zijn omgekomen toen hij probeerde te ontsnappen tijdens een vuurgevecht tussen het Filipijnse leger en de rebellen van Abu Sayyaf. Het lichaam van Horn zou door het leger zijn geborgen.



De Groninger werd al jaren gegijzeld door terreurorganisatie Abu Sayyaf. In 2012 was hij samen met een Zwitser op vogelsafari op de Filipijnen, toen hij werd gegijzeld. De rebellen probeerden losgeld te krijgen.



Eind 2014 wist de Zwitser te ontsnappen uit het kamp. Horn was op dat moment te zwak. Afgelopen januari liet een andere gevangene, die was vrijgelaten, nog weten dat Horn relatief gezond was.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van Horn inmiddels bevestigd. Het is nog niet duidelijk of de toedracht ook klopt. Minister Stef Blok liet in een reactie weten dat hij geschokt is door de dood van Horn en dat hij meeleeft met zijn familie. Hij gaat de Filipijnse minister van Buitenlandse Zaken om opheldering vragen.