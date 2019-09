Onderzoekers RUG vinden antwoord op pesten

Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen op haar website. Het gaat om een onderzoek van Prof. René Veenstra en onderzoeker Rick Bloemberg.

De twee onderzoekers hebben een aanpak ontwikkeld om pesters hun leven te laten beteren. Kern van de aanpak is dat ze niet worden gestraft door ze klusjes te laten doen als opruimen, helpen bij een voorstelling, of schoonmaken. In plaats daarvan is er in het door hen ontwikkelde anti-pestprogramma ‘SterkWerk’ een centrale rol weggelegd in het geven van verantwoordelijkheid aan pestkoppen.

Prof. René Veenstra, die veel onderzoek heeft gedaan naar pesten, vertelt aan de website van de RUG. ‘Het is inmiddels bekend dat pesten een groepsproces is. (…) Als de pesters echt de populaire leerlingen zijn, dan blijkt het heel moeilijk vaste patronen te doorbreken. Want het populaire kind heeft iets te verliezen, namelijk aanzien. Met SterkWerk proberen we die behoefte aan status op een positieve manier in te vullen, door kinderen een verantwoordelijkheid te geven op school. Het is dus een hulpmiddel, een aanvulling op andere programma’s.’

Het beeld van klassendienst of schoffelende kinderen in hesjes dringt zich onwillekeurig op, maar dat blijkt onjuist.

Volgens de onderzoekers bestaat het pestprogramma er uit dat kinderen verantwoordelijkheid krijgen en dat zorgt al voor een andere dynamiek in de klas. En dat kan er toe leiden dat pestkoppen talenten en interesses blijken te hebben die eerder onbekend waren.

Zo was er een moeilijke leerling die het heel fijn bleek te vinden om te tuinieren op school. Hij zat daardoor lekkerder in zijn vel en de omgang met de docent werd een stuk gemakkelijker.

Bovendien hebben de pestkoppen daardoor wat om handen, waardoor ze minder tijd hebben om te treiteren. ‘Je neemt de gelegenheid om te pesten weg. Een voorbeeld: de vijf minuten voor de pauze zijn vaak druk en onoverzichtelijk. Als iemand dan een functie heeft komt die persoon niet aan kliergedrag of pesten toe.’

