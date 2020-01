Onderzoeksbureau Berenschot moet stoppen met onderzoek naar Top Dutch

Volgens RTV Noord is de zakelijke relatie tussen Berenschot en reclamebureau Initio de aanleiding voor de breuk. Op dit moment is dat reclamebureau de uitvoerder van Top Dutch, waarmee de provincies het Noorden op de kaart willen zetten als interessante vestigingsregio voor grote bedrijven. Uit onderzoek van RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Drenthe blijkt dat de directeur van Initio, Gerard de Boer, werkzaamheden verricht voor Berenschot.



De Statenleden van de drie provincies zijn door de drie regionale omroepen al op de hoogte gebracht van de zakelijke relatie. De drie provincies besloten daarop de samenwerking met Berenschot te beëindigen, zo meldt RTV Noord.



Het onderzoeksbureau was gevraagd om de economische promotiecampagne Top Dutch te onderzoeken. De drie provincies staken meer dan een miljoen euro in de campagne. Aanvankelijk trok Gerard de Boer de kar samen met ondernemers Stef van der Ziel en Niels Palmers, maar die samenwerking strandde door onenigheid. Het onderzoek van Berenschot moest zich richten op de effectiviteit van de campagne en de prestaties van Initio, dat nog wel betrokken was.



Top Dutch was ooit opgezet om Tesla naar het Noorden te halen. Later mikte Top Dutch ook op het binnenhalen van andere bedrijven en industrieën. Het is nog niet bekend of het onderzoek naar Top Dutch nu wordt uitgevoerd door een ander bureau.