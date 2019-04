VIDEO: Week lang gratis toegang tot heropend ondergronds toilet Grote Markt

In het kader van de heropening kan vanaf vandaag iedereen een week lang gratis gebruikmaken van de ondergrondse toiletten op de Grote Markt. In een filmpje van de gemeente geven de toiletdames alvast een rondleiding door de volledig gerenoveerde sanitaire voorziening.

De renovatie van het in 1926 geopende toilet ging afgelopen oktober van start. Voor een deel zijn oude elementen in ere hersteld, maar van binnen is de voorziening volledig aangepast aan de moderne standaard, zoals de toiletdames in onderstaand filmpje laten zien.