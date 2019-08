Ondanks gemis aan accreditatie wel veel nieuwe leden bij Vindicat

RTV Noord meldt zaterdag dat tijdens de KEI-week 445 eerstejaars zich bij de studentenvereniging hebben ingeschreven. Vindicat trekt jaarlijks gemiddeld tussen de 400 en 450 nieuwe leden. Binnen de vereniging is ook genoeg plek om alle nieuwe leden aan te kunnen nemen.



Volgens RTV Noord moet studentenvereniging Albertus Magnus wel leden teleurstellen. Daar kregen ze een recordaantal van 684 nieuwe inschrijvingen, terwijl er maar plek is voor 500 nieuwe leden.



Vindicat kwam de laatste jaren in opspraak door verschillende incidenten. Afgelopen jaar werd de accreditatie van de vereniging ingetrokken. Dat betekent dat de vereniging niet welkom is bij officiële gelegenheden. Vindicat heeft laten weten pas een nieuwe accreditatie aan te vragen na de introductieweek.