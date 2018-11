Oma's Soep, AvHaal, FitGaaf! en Connor Sports winnen Groningse Ondernemers Challenge

Tijdens de Promotiedagen in MartiniPlaza vond dinsdagmiddag de prijsuitreiking plaats van de Groningse Ondernemers Challenge 2018. Wethouder Roeland van der Schaaf reikte in totaal vier prijzen uit: drie vakjuryprijzen en één publieksprijs. De drie vakjuryprijzen van 5000 euro gingen naar Oma's Soep, AvHaal en FitGaaf!. Marlon Connor van Connor Sports mocht voor zijn project 'Move Together' de publieksprijs (1000 euro) in ontvangst nemen.