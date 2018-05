Olympisch Kampioen Epke Zonderland is nu ook dokter

In 2012 behaalde Epke Zonderland goud op de rekstop tijdens de Olympische Spelen in Londen. Donderdag kreeg de Fries in het Academiegebouw in Groningen zijn bul. Epke Zonderland is na een Groningse studie Geneeskunde van twaalf jaar nu ook dokter.

De 32-jarige Zonderland, geboren in Lemmer, beleefde het bijzondere moment met vrienden en familie. “In 2006 zat ik voor het eerst in de collegebanken en toen dacht ik: wat zou het gaaf zijn met dat papiertje naar huis te gaan”, aldus Zonderland bij de NOS. “Nu zijn we twaalf jaar verder, dus het heeft wel even geduurd.”



Halverwege zijn studie beleefde hij het hoogtepunt uit zijn carriere. In Londen maakt Zonderland indruk met drie vluchtelementen op rij op de rektstok. Bij de Spelen in Rio viel de Fries bijna uit de rekstok, maar wist hij met één hand nog een reuzenzwaai te maken. Voor de medailles deed hij echter niet meer mee.



Het palmares van Dokter Epke is nu echter compleet. Hij werd ook Europees- en Wereldkampioen. Goed plannen is volgens de Fries het succes achter het behalen van zijn bul. En nu wil hij ook echt aan de slag als dokter. Eerst als basisarts, en dan een dag per week. Want de focus van Dokter Epke ligt nog volledig op de Olympische Spelen van 2020. Daar wil hij nog één keer een gooi doen naar het ultieme eremetaal: goud!