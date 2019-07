Noordbaan Ring Zuid vannacht dicht vanwege spoedreparatie

De noordbaan van de zuidelijke ringweg is vannacht dicht vanwege een spoedreparatie. Het deel vanaf de Europaweg tot aan het Julianaplein is gestremd tussen tien uur donderdagavond en zes uur vrijdagmorgen.

De spoedreparatie is nodig vanwege het extreem warme weer. Volgens Aanpak Ring Zuid gaat het om preventieve werkzaamheden aan de voegen in het asfalt. Het warme weer kan voor problemen zorgen, zoals het ontstaan van bobbels in het asfalt ter hoogte van de voegen.



Door een deel van het asfalt te verwijderen en opnieuw aan te brengen worden grotere problemen voorkomen. De werkzaamheden kunnen voor geluidsoverlast zorgen.



Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijk ringweg. De zuidbaan van de zuidelijke ringweg is sowieso al dicht.