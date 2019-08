Nog een weekje: '29e editie Noorderzon op punt van beginnen'

Over precies een week is het zover: aanstaande donderdag 15 augustus om 16:00 uur begint de 29e editie van Noorderzon Performing Arts Festival Groningen in het Noorderplantsoen en de binnenstad van Groningen. Het elfdaagse festival duurt tot en met zondag 25 augustus. Noorderzon is de zeldzame en ietwat curieuze combinatie van een internationaal podiumkunstenfestival op het scherpst van de snede en een groot zomerfeest voor zo’n 135.000 bezoekers. Het kloppende hart van het festival is het idyllische Noorderplantsoen, waar gedurende elf dagen een groot, vrij toegankelijk festivaldorp verrijst waar theater, dans, muziek, literatuur en beeldende kunst hand in hand gaan met eten, drinken en ontmoetingen. Voorstellingen vinden plaats in tenten of op buitenpodia in het Noorderplantsoen en op vele locaties en partnerpodia in de binnenstad van Groningen (Noorderzon DownTown).

Hilarisch, gedurfd en ontroerend hoofdprogramma

Kunstenaars uit alle windstreken nemen het publiek op sleeptouw met zeer uiteenlopend werk, dat vaak voor het eerst in Nederland te zien is. Zo is er bijvoorbeeld de hilarische Franse slapstick van Le Galactik Ensemble en het gedurfde dansexperiment uit Italië van Marco Chenevier, dat het publiek uitdaagt haar morele grenzen te verleggen. De Chileense Guillermo Calderón brengt een urgent en sexy stuk over kunst en verraad in tijden van fake news en verstoorde machtsverhoudingen. Uit het oosten komt een Chinees liefdesverhaal in parallelle universums van bekroond regisseur Wang Chong. En van Down Under komt onder meer de cross-culturele b-boy battle van Nick Power, die in zijn werk de geografische grenzen van stijl, taal en cultuur verlegt. Noorderzon presenteert in 2019 met veel plezier een brede, veelkleurige en avontuurlijke waaier aan initiatieven, samenwerkingen en partnerschappen, verdeeld over elf dagen festival en over een grote hoeveelheid locaties in het Noorderplantsoen en in DownTown Groningen.



Festivals-in-het-festival

Naast het interdisciplinaire en veelal internationale hoofdprogramma zijn er nog zeven festivals-in-het-festival. Het Gemaakt in het Noorden-programma laat bezoekers onder meer met Platform GRAS op ontdekkingstocht door Groningen gaan, en doorbreekt het taboe rond mannenprostitutie met Schout bij Nacht. Mooie verhalen bij Literaturia worden verteld door bijvoorbeeld Lévi Weemoedt, Özcan Akyol en Paulien Cornelisse. Het muziekprogramma – met meer dan 70 concerten – wordt op het Dok geopend door het energieke Golden Dawn Arkestra (VS) en afgesloten door De Likt (NL). In het Contextprogramma vinden bezoekers uitdagende lezingen, talkshows en debatten terug (met onder meer Michiel Lieuwma van De Snijtafel). Er zijn voorstellingen en doe-dingen voor de jongste gasten bij De Speelweide en korte voorstellingen in het Containerprogramma. Ouderen komen drie dagen aan bod bij Stee in Plantsoen.



Kaartverkoop en meer informatie

Kaarten voor Noorderzon zijn te koop via www.noorderzon.nl. Voor wie liever even live contact wil, is er het Ticket- en Infopunt aan de Noorderbuitensingel 11, tot 14 augustus van woensdag t/m zaterdag geopend van 12:30 tot 17:30 uur en tijdens het festival elke dag. Maandag 12 augustus om 12:30 uur opent de Centrale Kiosk in het Noorderplantsoen. Tijdens het festival komen daar ook Kiosk Noord en Kiosk Zuid bij.



Hulp bij kiezen

Iedereen die hulp nodig heeft bij het kiezen van een voorstelling uit het programma, kan contact opnemen met Noorderzon via het speciale e-mailadres helpmijkiezen@noorderzon.nlof door langs te komen bij het Ticket- en Infopunt en tijdens het festival ook bij een van de Kiosken. Ook is het mogelijk een Mystery Route of Mystery Voorstelling te boeken, waarbij de organisatie een spannende selectie uit het hoofdprogramma heeft gemaakt en bezoekers pas op het laatste moment horen waar zij heen gaan.



Geef een Toegift

Voor het tweede jaar doet Noorderzon mee met Geef een Toegift, een initiatief van De Verenigde Podiumkunstenfestivals - het samenwerkingsverband van meer dan 40 landelijke festivals. Door het hele land wordt publiek opgeroepen een entreekaartje te kopen voor iemand met minder financiële middelen, zo ook bij Noorderzon. Samen met Stichting Quiet Groningen zorgt het festival ervoor dat het extra kaartje goed terecht komt.



Bekijk hier het gehele programma van Noorderzon: https://www.noorderzon.nl/programma



(Foto: Niels 'Knelis' Meijer)