Nobelprijswinnaar Ben Feringa krijgt eredoctoraat in Johannesburg

Feringa kreeg veel internationale erkenning voor z’n onderzoek en de Universiteit van Johannesburg sluit zich daar nu bij aan. De Zuid-Afrikanen prijzen Feringa vooral omdat hij met innovatie de mensheid wil dienen.



De hoogleraar doet onderzoek naar het maken van kleine moleculaire motoren die bijvoorbeeld medicijnen kunnen afleveren op een heel precieze plek, diep in het menselijke lichaam. “Deze motoren zijn uniek en innovatief. Het is een revolutie in de manier waarop we ziektes kunnen behandelen ”, zegt Debra Meyer als rector magnificus van de Universiteit van Johannesburg.



Meyer hoopt dat Feringa een inspiratiebron gaat vormen voor de eigen onderzoekers en wetenschappers.