Nieuwe expo in Groninger Museum: Mendo Mendini

Het gebouw van het Groninger Museum bestaat 25 jaar. Daarom wordt de Italiaanse hoofdarchitect, Alessandro Mendini (1931-2019), vanaf zaterdag geëerd met een grote tentoonstelling over zijn werk: Mendo Mendini.

Het museum benaderde Mendini ruim twee jaar geleden met het idee voor een tentoonstelling van zijn werk, die hij naar eigen inzicht kon inrichten. Hij was er meteen voor te porren.



Hij heeft de expo, die de naam Mondo Mendini - De wereld van Alessandro Mendini' heeft gekregen, nog zelf uitgedacht.



Voor de tentoonstelling koos Mendini niet alleen eigen werk, maar ook dat van kunstenaars en ontwerpers uit verleden en heden die hem inspireerden, onder wie Paul Signac, Wassily Kandinsky, Henri Matisse, Oskar Schlemmer, Theo van Doesburg en Gerrit Rietveld.



"Met zowel beeldende kunst als architectuur en design is de variatie van de ruim tweehonderd tentoongestelde objecten enorm. Mondo Mendini toont de buitengewone creativiteit en humor van de designer die Groningen een internationaal vermaarde blikvanger gaf", belooft het museum.



Mendini overleed begin dit jaar. De expo is te zien tot volgend jaar mei.