Nieuwe expo Forum bekend: The Art of Aardman, Shaun the sheep and friends

In het Forum Groningen, dat op 29 november de deuren opent, is vanaf 2 oktober volgend jaar de expositie ‘Art of Aardman, Shaun the Sheep and friends’ te zien. Dat maakte het Forum vrijdag bekend. De eerste expositie die er te zien zal zijn, is ‘AI: More Than Human’, een tentoonstelling over de relatie tussen mens en machine.

De expo ‘The Art of Aardman, Shaun the sheep and friends’ was eerder te zien in Parijs, Frankfurt, Melbourne, Seoul en Daegu. De film Shaun het Schaap draait momenteel in de Nederlandse bioscopen.



Het in Bristol gevestigde Aardman Animations is de studio achter bekende animatiefiguren- en films als Shaun the Sheep, Chicken Run en Wallace and Gromit. Al meer dan 40 jaar maakt de studio animaties, films en reclame-commercials. Dit leverde tien Oscar® nominaties op, waarvan ze er vier wonnen. In de expositie krijgen de bezoekers een uniek kijkje achter de schermen in het creatieve proces rondom het maken van animatiefiguren- en films.



Hans Poll, directeur programma en marketing van Forum Groningen: “Niet iedere publiekstrekker is automatisch welkom. We kijken of het onderwerp goed bij ons past. Deze expositie is een prachtig voorbeeld van populaire beeldcultuur. De Britten zijn erin geslaagd de animatietechniek nieuw leven in te blazen op een manier die kasten vol filmprijzen en fans over de hele wereld opleverde. Die verdienen dus wat ons betreft een plekje in het Forum. Het wordt dan ook een echte familie-expositie; aansprekend voor kinderen en iedereen die het kind in zich nog niet kwijt is”.



Van eerste schets tot complete filmset



Aan de hand van schetsen, tekeningen, schilderijen, kleifiguren en complete filmsets ziet men hoe Studio Aardman de animatie-figuren stap voor stap tot leven wekt. De mooiste filmsets die in de film slechts enkele seconden zichtbaar zijn, kun je nu rustig bekijken. Van de eerste ideeën en schetsjes tot aan de belichting van de filmsets geven zij letterlijk vorm aan hun verbeelding. Met de nieuwste technieken, maar vooral met vakmanschap en creativiteit weet Studio Aardman jong en oud keer op keer te verwonderen.