Museum gaat laten zien hoe móoi provincie Groningen is

Het is nu heel even mooi geweest met alle negatieve nieuws rond Groningen. Het wordt tijd dat er nu eens even flink veel aandacht komt voor alle prachtige kanten van Groningen. En daarom organiseert het MOW Museum in Westerwolde – overigens zelf ook een prachtig deel van Groningen – een unieke expositie. Het MOW Museum Westerwolde (Museum de Oude Wolden) in Bellingwolde wil met een reeks exposities al die mooie kanten van de provincie Groningen nu eens centraal stellen en nodigt kunstenaars uit daar aan mee te doen..

Als je de kranten mag geloven, is het platteland van Groningen een gebied van uitersten. Met aan de ene kant krimp, relatieve armoede en aardbevingsschade en aan de andere kant wonderschone natuur, onderlinge verbondenheid en kwaliteit van leven, het ‘hier stap je zo de stilte binnen’ (advertorial NRC juni 2019). Als museum in het oosten van Groningen verbaast het MOW zich wel vaker over deze tegenstelling, zeker omdat de mensen die hier wonen of die het gebied bezoeken, vaak juist enthousiast zijn. Onbekend maakt onbemind?’ Met een reeks exposities wil het museum al die mooie kanten nu eens centraal stellen: ‘Wat maakt het Groninger platteland buitengewoon mooi?’ Het gaat het museum daarbij om het landschap maar ook om het leven en de mensen hier.

Het museum nodigt kunstenaars uit om met deze vraag aan de slag te gaan. Als eerste in de reeks start dit najaar een tentoonstelling rond het thema “Denkend aan het Groningen, zie ik …”. De zin ontleende het museum aan het iconische gedicht van Hendrik Marsman. Het museum kiest bewust om te starten met een uitwaaierend thema. Zo biedt het museum kunstenaars indirect de mogelijkheid om mee te denken over de verdere invulling van de reeks. Bezoekers krijgen deze gelegenheid tijdens de expositie.

Na deze expositie wil het museum elk jaar een nieuwe invalshoek uitdiepen, steeds in een tijdelijke tentoonstelling van ongeveer twee á drie maanden. Je kunt hierbij denken aan de unieke Groninger luchten, de beleving van tijd (met aandacht voor onthaasting, herinnering en erfgoed/cultuurhistorie) of een viering van de Groninger taal.

Oproep kunstenaars



Om de reeks mogelijk te maken doet het MOW een beroep op kunstenaars uit de eigen regio en verder weg om suggesties voor te exposeren werk aan te leveren rond het thema ‘Denkend aan Groningen, zie ik …’. Dit kan nog tot 1 september. Naast een indruk van het werk vraagt het museum hierbij om de zin “denkend aan Groningen, zie ik…” af te maken (maximaal 100 woorden). Hierna maakt het museum in korte tijd de selectie voor de expositie bekend. Interesse?, kijk op de website van het museum voor meer informatie en alle (praktische) voorwaarden. (Voor elke komende expo in deze reeks volgt een aparte oproep).



Over de expositie



‘Denkend aan Groningen, zie ik…’ vindt plaats van 6 oktober tot en met 19 januari 2020, in zes ruimtes van het MOW (hoofdexpo: alle ruimte, minus de ontvangst en de Bruckmanzaal). Het thema ‘Denkend aan Groningen, zie ik …” is natuurlijk heel breed. Het museum geeft de voorkeur aan werk dat een eigen, unieke invalshoek meebrengt, eerder dan een rechtstreekse weergave te zijn van bijvoorbeeld het natuurschoon of een cultuurhistorische gebeurtenis. Het moge duidelijk zijn dat de expositie zich expliciet richt op het platteland, het landschap en het leven hier. De Stad en andere grotere plaatsen zijn natuurlijk prachtig, maar vallen buiten het bereik van de expositie. Verder denkt het museum bij Groningen niet alleen aan het landschap of de geschiedenis maar ook aan het leven op het platteland, de mensen, de Groningers zelf, of het nu gaat om oer-Groningers of nieuwkomers. Verder gelden een aantal meer praktische voorwaarden, terug te lezen op de website van het museum.



Meer mogelijkheden voor makers in het MOW



Naast deze grote terugkerende expositie, voor kunstenaars uit heel Groningen of iets daarbuiten, biedt het museum doorlopende expositieruimte voor kunstenaars die in de buurt van het museum werken, dan wel affiniteit hebben met Westerwolde en het oosten van Groningen. Het gaat om kleinere exposities met heldere verhalen met een duur van maximaal drie maanden, onder de noemer 24K. Kijk hiervoor onder ‘het knopje’ 24K op de website van het museum.

Over het MOW

Het MOW vind je aan de Hoofdweg van Bellingwolde. Het museum biedt vaste ruimte aan schilderijen van fijnschilder Lodewijk Bruckman en altijd een wisselend programma van kunst uit eigen regio. Het merendeel van het museum staat in het teken van een wisselend programma, waarbij onderwerpen uit de kunst of met een historische achtergrond beide of in samenhang aan bod komen. Op het moment lopen naast de Bruckman-presentatie de tentoonstellingen Geen gemaar, met een overzicht van het werk van Geert Schreuder en Ons Land, met werk van Jan Altink, Johan Dijkstra en Johan Hemkes. Kijk op de website van het museum voor meer informatie.

www.museumdeoudewolden.nl

http://museumdeoudewolden.nl/denkend-aan-groningen

http://museumdeoudewolden.nl/exporeeks-groninger-platteland