Monument aan de Bornholmstraat ter nagedachtenis aan verongelukte jonge mannen

Het bermmonument is een initiatief van de ouders van Matthijs Hofstra, een van de slachtoffers, met instemming van de nabestaanden van Murphy Lekkerkerker en Brian Pestman.



Op de fatale plek aan de Bormholmstraat, op bedrijvenpark Zuidoost, worden nog elke week bloemen gelegd en regelmatig ook kaarsjes gebrand.



De drie slachtoffers stonden volop in het leven, zo vertellen de ouders van Matthijs. “Matthijs had zijn opleiding sport en bewegen afgerond en was voor een jaar aan het werk om daarna weer een studie op te pakken, Murphy deed een BBL- timmeropleiding aan het Alfa College en werkte bij SSPB praktijkcentrum Bouw en Brian werkte net samen met zijn vader in hun Garagebedrijf. Drie spontane jongens in de bloei van hun leven, sociaal, veel vrienden en altijd in voor een geintje. Drie mooie stoere mannen die nooit vergeten mogen worden”, zo zeggen ze tegen de Groninger Ondernemers Courant.



Fotograaf: Geert Job Sevink