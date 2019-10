Meisjes van 16 'aan de pil' zijn vaker depressief

Dat blijkt uit onderzoek waaraan ook Arts-onderzoeker in opleiding Anouk de Wit van het UMCG meewerkte. De onderzoekers onderzochten de gegevens van duizend meisjes.



Symptomen die de zestienjarige meisjes met name noemden zijn vaker huilen, overmatig slapen en eetproblemen.



Volgens de onderzoekers kan vanwege de opzet van het onderzoek niet worden bepaald of de depressieve gevolgen veroorzaakt worden door de pil.



De onderzoekers benadrukken dat het kleine risico op een eventuele toename van depressieve klachten moet worden afgewogen tegen het veel grotere risico op een ongewenste zwangerschap en potentiele postnatale depressie