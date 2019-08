Megaproductie We Will Rock You komt naar MartiniPlaza

De originele versie van de musical ging op 12 mei 2002 in premiere op West End in Londen. De rockshow is inmiddels in 28 landen te zien geweest en het spektakel trok meer dan 20 miljoen bezoekers.



We Will Rock You is een futuristisch avontuur met 24 van de grootste hits van de legendarische Britse rockgroep Queen. Het verhaal, dat geschreven werd door Ben Elton, speelt zich af in een tijd waarin livemuziek en muziekinstrumenten verboden zijn. Maar de jeugd rebelleert en strijdt tegen het almachtige bedrijf dat hun leven beheerst en een dieet van digitaal geproduceerde popmuziek voorschrijft. Het verzet groeit!



In de show zitten alle grote hits van Queen verwerkt. De musical is in het Engels. De hoofdrol werd de afgelopen tijd gespeeld door wereldster Anastacia, maar zij is niet in Groningen te zien. De rol wordt overgenomen door Tia Architto. Voor deze Zuid-Afrikaanse superster is haar rol als Killer Queen in We Will Rock You een droom die uit komt. De zangeres behoort tot de grootste musicalsterren ter wereld en is een begenadigde vertolkster van het Queen repertoire.



Kaarten zijn te koop via de website van MartiniPlaza.