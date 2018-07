Megaklus gestart: vervangen van gele steentjes in de binnenstad

De gemeente is begonnen aan een megaklus: het vervangen van bijna 120.000 vierkante meter aan gele steentjes in de binnenstad. De Poststraat, een zijstraatje van de Broerstraat, is als eerste aan de beurt. De nieuwe steentjes zijn een stuk stroever dan de vorige variant.

Sinds de jaren ’90 liggen er gele steentjes in de binnenstad op. Op veel plekken is de klinker inmiddels aan vervanging toe. Door jarenlang intensief gebruik werden ze steeds gladder. De gemeente besloot daarop de stenen te vervangen.



Dat gebeurt nu eerst in de Poststraat. In oktober en november is aansluitend de Schuitemakersstraat aan de beurt. De nieuwe steentjes liggen al in de Brugstraat, waar ze in de plaats zijn gekomen van asfalt.



Wethouder Joost van Keulen: “We willen een toegankelijke, veilige en aantrekkelijke binnenstad. Met de nieuwe stroevere stenen zijn de straten in de binnenstad straks weer voorzien van de kenmerkende gele bestrating met een nieuwe uitstraling, die gedurende vele jaren veilig gebruikt kan worden. Daar zijn zowel bewoners, bezoekers als ondernemers in de binnenstad bij gebaat.”