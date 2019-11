Meeste basisscholen in Stad gaan woensdag staken en zijn dus dicht

Komende woensdag wordt in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting besproken. De leraren in het basisonderwijs grijpen dat aan om nog eens te laten horen dat er veel meer geld moet komen om het lerarentekort op te lossen. Het onderwijs pleit voor een noodpakket van 420 miljoen euro voor het verlagen van de werkdruk, het verhogen van salarissen en het oplossen van het lerarentekort.



Volgens de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) gaan alle achttien openbare basisscholen in de stad Groningen dicht. Ook de elf Christelijke scholen van VCOG doen mee aan de staking. Bij eerdere stakingen was de actiebereidheid minder groot, maar nu hebben ook vakbonden zich achter de actie geschaard.



Ook in de provincie doen veel basisscholen mee aan de staking. Veel scholen in het middelbaar- en voortgezet onderwijs blijven wel gewoon open. Daar is het lerarentekort minder nijpend.