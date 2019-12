Meerstad mogelijke locatie voor hyperloop; besluit wordt op 20 december genomen

Meerstad is in beeld als mogelijke locatie voor een testcentrum van de hyperloop. Dat heeft wethouder Paul de Rook laten weten tijdens een raadscommissie-vergadering. Op 20 december moet duidelijk worden of het testcentrum in Groningen of Zeeland komt te liggen.

De wethouder zei tijdens de vergadering dat Meerstad de meest waarschijnlijke locatie is. Een woordvoerster zwakte dat vrijdag af door tegen RTV Noord te melden dat het een mogelijke locatie is en dat de gemeente verder nog niks concreets kan zeggen.



Het is overigens wel de vraag, waar bij Meerstad het centrum komt te liggen. Er worden op veel plekken flink wat huizen bijgebouwd. In het noordoosten van de stadswijk zijn minder bouwplannen.



Hardt Hyperloop, het bedrijf dat het testcentrum gaat bouwen, maakt op 20 december – in de loop van de middag - bekend welke provincie er mee aan de haal gaat. De gemeente en provincie houden verder hun kaken stijf op elkaar over de gesprekken die tussen de regio en het bedrijf plaatsvinden.