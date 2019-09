Meerstad: Grootste land-art project van Nederland (Foto’s op GIC.nl)

Het grootste openbare landkunstproject, Park Meerstad, nadert zijn voltooiing. De grondwerkzaamheden zijn klaar, de glooiende heuvels zijn ingezaaid met bloemrijk gras en het fietspad is inmiddels gelegd waarmee de fietsroute door het park af is.

Beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd en landschapsarchitect Mathijs Dijkstra maakten samen het unieke ontwerp voor Park Meerstad. Het is het eerste land-art project dat in Nederland op zo’n grote schaal wordt uitgevoerd.



Jeroen Doorenweerd over het ontwerp: “Het uitgangspunt in dit project is om één groot ritmisch gebaar neer te zetten. Een vloeiend en glooiend gebied waarbinnen andere regels lijken te gelden dan daarbuiten.” Met het park heeft hij een natuurlijke tegenhanger willen ontwikkelen voor de groene en waterrijke omgeving die Meerstad is. Het heuvelachtige park met dwars daar doorheen een kaarsrecht betonnen fietspad is de basis.

Het ontwerp is ontstaan door het gebied letterlijk op schaal te plooien. In een laken zijn rimpels gemaakt met een sterk ritmische en plastische ordening waarbij de inhoudelijke elementen die in het Park zullen komen de plaatsing van de plooien hebben bepaald en andersom. Daardoor ontstaat een park dat helemaal nieuw is, en nog nooit is vertoond.

De ontwikkeling van het park is een samenwerking tussen het Centrum Beeldende Kunst (CBK Groningen), gemeente Groningen en Bureau Meerstad, én ook de bewoners hadden een stem in het geheel.