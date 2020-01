Medewerkers UMCG, gemeente en Provincie kunnen niet vanuit huis werken

Met dit netwerk kunnen medewerkers thuis inloggen.



Het UMCG laat weten dat de zorg en de bedrijfsvoering gewoon doorgaan. Wanneer het systeem weer in de lucht is, is niet bekend. Medewerkers van het UMCG kunnen ook niet terecht op MijnUMCG.



Ook een woordvoerder van de provincie laat weten dat telewerken tijdelijk niet mogelijk is, vanwege afsluiting van het systeem.



Het Noordelijk Belastingkantoor laat weten dat het momenteel niet mogelijk is om in te loggen op MijnNoordelijkBelastingkantoor en e-Notaris. Ook kan er geen gebruik gemaakt worden van het bedrijvencontactformulier.



Het is onbekend wanneer de problemen met Citrix opgelost zijn.