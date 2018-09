Max Verstappen woensdagmiddag in Groningen

Max Verstappen, de meest succesvolle Nederlandse Formule 1-coureur ooit, brengt woensdagmiddag een bliksembezoek aan Groningen. Hij is in de stad vanwege de opening van de vernieuwde Jumbo-winkel in het Euroborgcomplex.

Deze vestiging van Jumbo is de grootste van het Noorden. De winkel is afgelopen weken verbouwd tot een foodmarket. Dat betekent dat het publiek hier ook terecht kan voor verse gerechten als pizza, sushi en broodjes.



Ook zit er een tijdelijke Max Verstappen pop-up store in de Jumbo-vestiging Er staat een maand lang een Red Bull Formule 1-wagen, maar ook kan het publiek zich vergapen aan een originele race-overall van Verstappen en de helm die hij droeg tijdens de gewonnen race in Oostenrijk.



Max Verstappen is om 13.30 uur aanwezig.