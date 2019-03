Maurice de Hond: Vier partijen Groningen nek-aan-nek

Volgens een Groningse peiling, uitgevoerd door Maurice de Hond, wordt GroenLinks met 12% van de stemmen de grootste partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Groningen. De huidige coalitiepartners SP, CDA en ChristenUnie volgen op de voet met elk 9 tot 11% van de stemmen.



Met nog een week te gaan tot aan de verkiezingen gaat GroenLinks nog niet rusten. Het is belangrijk dat iedereen die een groene toekomst wil, ook echt gaat stemmen. Daarom gaat GroenLinks ook dit weekend in alle gemeenten de straat op om met mensen te praten over wat hun beste groene en sociale oplossingen zijn. Ook Tom van der Lee, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, reist af naar Groningen om met bewoners van de Fazanthof en de Hamplaats te spreken over de versterkingsopgave die al 5 jaar uit blijft.



“Met deze peiling op zak gaan onze vrijwilligers komende week nog gemotiveerder aan de slag. We hebben nu de kans om voor het eerst de grootste te worden in de provincie Groningen en daarmee voor ruim een half miljoen mensen een socialere en groenere provincie te worden.”



De peiling van De Hond werd uitgevoerd in opdracht van GroenLinks.