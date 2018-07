Grote Markt in 2019 op nieuwe maquette

Die nieuwe maquette was nodig omdat het nieuwe WestCord Hotel nog niet op de oude maquette stond. Een en ander meldt de website Groningenvernieuwt.nl . In het informatiecentrum Groningen Vernieuwt op de Grote Markt is de grote maquette nu te zien in aangepaste vorm. Ook Merckt is nu in de nieuwe oostwand van de Grote Markt te zien.

Merkct

Vandaag legt aannemer Plegt-Vos de laatste prefabbalken en breedplaatvloeren voor de begane grondvloer van Merckt. Vanaf woensdag (18 juli) start de vlechter met het aanbrengen van de onderwapening, gevolgd door het installatiewerk in de vloer. Volgende week wordt gestart met het aanbrengen van de bovenwapening.



Streven is dat de begane grondvloer eind juli gestort wordt en het laatste stempelraam de week daarop wordt verwijderd. Tijdens de bouwvak van week 32, 33 en 34 (6 augustus t/m 24 augustus) is de bouwplaats gesloten. De enige activiteit is het aanleggen van een nieuwe waterleiding langs de Grote Markt in combinatie met de bouw van het WestCord hotel.



Na de bouwvak hervat Plegt-Vos de werkzaamheden met onder andere diverse betonconstructies en de laatste vloeronderdelen. In de eerste helft van september plaatst de aannemer volgens planning de eerste prefab-onderdelen op de begane grondvloer en komt er echt iets van Merckt in het zicht.



De bouw van Merckt is live te volgen.