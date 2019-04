Man zwaargewond bij steekpartij in Peperstraat

Bij een steekpartij in de Peperstraat in Groningen is woensdagnacht een man zwaargewond geraakt. Al snel na het incident wist de politie een verdachte aan te houden.

Het slachtoffer werd rond 4.30 uur in de Peperstraat neergestoken. De man raakte zwaar gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is nog niet bekend.



De politie hield vlak na het incident een man aan op het Damsterdiep. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij en is in de cel gezet.