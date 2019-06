Man zwaargewond door aanval met bijtende vloeistof in Park Selwerd

Een 43-jarige man is op donderdag 20 juni zwaar gewond geraakt toen hij in Park Selwerd door een nog onbekende persoon werd besproeid met een bijtende vloeistof. De politie roept getuigen en mensen die meer weten over de aanval op zich te melden.

De man fietste over het fietspad vanaf de Crematoriumlaan door het park. Toen hij rechtsaf sloeg in de richting van de Kometenlaan, werd hij bespoten met een ernstig bijtende vloeistof. Dat leidde tot ernstige brandwonden op meerdere lichaamsdelen. Op foto's die door de politie zijn verspreid, is te zien dat de man onder meer gewond raakte aan zijn benen.

Via onderstaand Facebook-bericht roept de politie getuigen op zich te melden. Ook mensen die vaak in of door het park komen en mogelijke informatie hebben over de aanval of de dader worden opgeroepen contact op te nemen.