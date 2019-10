Man aan Oosterharmriklaan in Groningen bedreigd en van geld beroofd

Aan de Oosterhamriklaan in Groningen is afgelopen nacht een bewoner in zijn woning overvallen. Dat meldt de Groningse politie via Twitter.

Het slachtoffer is bij de overval gewond geraakt en is door de politie en ambulancepersoneel opgevangen; de politie is een onderzoek gestart.

Volgens lokale omroep OOGTV waren twee mannen de woning binnengekomen, bedreigden ze de bewoner met een mes en gingen ze er met een onbekend geldbedrag vandoor. Het slachtoffer werd daarbij geslagen.

De overval moet tussen vannacht kwart over twee en drie uur zijn gebeurd. De politie zoekt in elk geval mensen die omstreeks dat tijdstip iets verdachts hebben gezien of gehoord. ‘Bel dan 0900 8844’, aldus de politie via Twitter.

(Foto boven: Archieffoto: Oosterharmrikkade in vogelvlucht).