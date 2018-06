'Malloot' zaagt bomen in Lewenborg en Beijum deels door

Een nog onbekend persoon heeft in de wijken Beijum en Lewenborg een aantal bomen deels doorgezaagd. In gesprek met OOG TV noemt wethouder Joost van Keulen de zager een 'malloot', die voor levensgevaarlijke situaties zorgt.

In totaal zijn zes bomen deels doorgezaagd. Vier daarvan staan aan de Bakboordswal in Lewenborg, de andere twee staan bij de Holmsterheerd en in de buurt van de fietscrossbaan in Beijum.



De gemeente neemt de zaak hoog op, aldus Van Keulen. "Een boom die half omgezaagd is en staat te wankelen kan heel gemakkelijk omvallen. Als die op iemand terechtkomt vallen er slachtoffers."



De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.