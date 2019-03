Code geel: maandagmiddag opnieuw kans op windstoten

De harde wind veroorzaakte maandagochtend ook al flink wat overlast in de noordelijke provincies. Bij de meldkamer in Drachten kwamen meerdere meldingen binnen van schade. In het Noorderplantsoen zou een boom zijn omgewaaid. In de loop van de ochtend namen de windstoten af.



Tussen 13.00 en 18.00 uur neemt de kans op windstoten echter weer toe, zo meldt het KNMI. De weerdienst waarschuwt voor windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur, die vanuit een west- tot zuidwestelijke richting komen. De windstoten nemen maandagavond weer af.



In het Waddengebied zou de wind zelfs stormkracht 9 kunnen bereiken. Er is ook een kleine kans op hagel en een klap onweer.