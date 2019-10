LTO Noord veroordeelt bestormen provinciehuis Groningen – pluim aan politie

Een deel van de protesterende boeren in Groningen is maandag aan het begin van de avond vertrokken vanuit de binnenstad. Daarmee geven ze invulling aan de oproep van LTO Noord om rustig naar huis te gaan. Volgens Alma den Hertog, woordvoerster van LTO Noord, is er in de gesprekken met het provinciebestuur gebleken dat er een opening is voor een oplossing.