Lift met veertien mensen valt zes verdiepingen naar beneden in UMCG

In een faculteitsgebouw van het UMCG aan de Antonius Deusinglaan is donderdagmiddag een lift met daarin veertien mensen zes verdiepingen naar beneden gestort. Enkele mensen zijn na het ongeval overgebracht naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend.

De lift met studenten en medewerkers van het UMCG was vast komen te zitten op de zesde verdieping van het gebouw. Tijdens werkzaamheden om het defect te verhelpen, stortte de lift plotseling naar beneden.



In een gezamenlijke verklaring spreken de RUG en het UMCG van een enorme schok voor zowel de mensen in de lift als voor al hun collega's en mede-studenten.



Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De andere liften in het liftenblok zijn na het ongeluk direct buiten werking gesteld.