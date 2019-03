In het water van het Helperdiepje, achter de vestiging van AOC Terra aan de Hereweg, is maandagmiddag rond 14.00 uur een levenloos lichaam aangetroffen.

Er is nog niets bekend over de identiteit van de overleden persoon en ook omtrent de doodsoorzaak is nog geen duidelijkheid.



De politie heeft de nabije omgeving van de vindplaats afgezet voor sporenonderzoek.